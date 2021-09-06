CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla görevden alındı

Çaycılık yapan kadın, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz tarafından taciz edildi. Mağdur kadın taciz anlarını kaydederken, yaşadığı korku dolu anların sesine yansıdığı da duyuldu.

Kayıtta kadının "Ekmek mücadelesi veriyorum" demesine rağmen İl Başkanı Oğuz'un "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek birlikte olmak istediği duyuluyor. Başkan ve çaycı kadın arasında geçen diyalogda birbirinden iğrenç cümleler sarf edilirken tacize uğrayan kadının "Adınız çıkmış dokuza" ve "Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler" sözleri daha önce de benzer olayların yaşandığını düşündürdü.

CHP, ÇAYCI KADINA YAPILAN TACİZİ SESSİZ SEDASIZ KAPATTI