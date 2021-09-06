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    • 06.09.2021 11:08
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    CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla görevden alındı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası üzerine görevden alındı. CHP Genel Merkezi'nin taciz olayını uzun süre önce bildiği ve basına yansımadığı için üzerini örttüğü öğrenildi. Ses kaydında, çaycı kadının CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un birlikte olma ısrarı karşısında korkudan sesinin titrediği görülüyor. Haberin detayları...

    AA
    takvim.com.tr
    Tacizci CHP Erzurum İl Başkanı görevden alındı

    İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

    Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ardından birçok kullanıcı tarafından tepki alan o anların ardından harekete geçildi ve İl Başkanı Oğuz'un görevine son verildi.

    ÇAYCI KADINA TACİZİN SES KAYDI: EKMEK MÜCADELEMİ VERİYORUM

    Çaycılık yapan kadın, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz tarafından taciz edildi. Mağdur kadın taciz anlarını kaydederken, yaşadığı korku dolu anların sesine yansıdığı da duyuldu.

    Kayıtta kadının "Ekmek mücadelesi veriyorum" demesine rağmen İl Başkanı Oğuz'un "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek birlikte olmak istediği duyuluyor. Başkan ve çaycı kadın arasında geçen diyalogda birbirinden iğrenç cümleler sarf edilirken tacize uğrayan kadının "Adınız çıkmış dokuza" ve "Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler" sözleri daha önce de benzer olayların yaşandığını düşündürdü.

    CHP, ÇAYCI KADINA YAPILAN TACİZİ SESSİZ SEDASIZ KAPATTI

        Erzurum CHP İl Başkanlığında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen taciz olayının üzeri sessiz sedasız kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, partide çalışan kadın çaycıya kendisiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek sık sık tacizde bulundu. Sonunda durumu ses kaydına alan çaycı kadın iddiasını ispatladı.

        YİNE 'KUMPAS' SAVUNMASI

        CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı. Parti içinde bu iğrenç olayla "İl başkanına kumpas" kurulduğu durumun taciz olmadığı söylendi. Ancak CHP'li İl Başkanının kadın görevli ile birlikte olmak istediği ses kaydıyla ortaya çıktı.

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