İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan muhalefetin "kaçak göçmen" iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sel felaketinde 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta, biri de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ışığında bazı kişilerin çoğunlukla eksik ve yanlış bilgiye dayanan paylaşımlarına şahit olduk ve oluyoruz. 2 noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye, Afganistan'dan gelen göçmen sayısında son olaylar nedeniyle anormal bir artış, yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir. Yeni bir artış iddiası rakamlarla teyit edilmemektedir.

"BU YIL HALEN 40 BİN 98 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTIR"

Bakanlığımız bütün birimlerince gelişmeler yakından takip edilmektedir. İkinci konu ise Türkiye'nin sınırlarındaki aldığı güvenlik önlemleridir. Türkiye'nin maruz kaldığı baskı dünya ortalamasının zaten çok üstündedir. Geçen yıl da göçü engellediğimizi, bu kadar kaçak göçmeni yakaladığımızı görüyoruz.





Doğu ve Güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl ise yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir. 2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.

İran sınırında 135 kilometre devriye yolu ve güvenlik duvarı yapılmıştır.

Pek çok tedbiri hayata geçirdik. Türkiye'nin sınır güvenliği olmadığını iddia edenler, keşke bir sınır kapısına gidip oradaki işlemleri yerinde izleselerdi. 'Sınırlarımız kevgire döndü' gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır.

Türkiye sınırlarına hakimdir, her alanda yoğun çaba göstermekte ve başarılı sonuçlar elde etmektedir.

"18 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldı. Ağustos'taki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe gibi yerler düzenli olarak denetlenecek.