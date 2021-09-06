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    • 06.09.2021 10:45
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    Son dakika: Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon! 275 kilogram eroin ele geçirildi

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine darbe! Tam 275 kilogram...

    Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

    Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

    Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon! 275 kilogram eroin ele geçirildi
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