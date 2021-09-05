CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mide bulandıran sözlerine kadınlardan siyah çelenkli tepki!





BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer aldı.



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı.



Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.

Belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, 'Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.