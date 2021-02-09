



İĞRENÇ TACİZİNİ VİDEOYA ÇEKMİŞ

Sabah'ın haberine göre mağdur İ.K., arkadaş olduklarını düşündüğü için evine gitmekte bir sakınca görmediği N.E.Y. tarafından cinsel tacize uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. İğrenç olay sırasında N.E.Y'nin aynı zamanda cep telefonuyla kayıt yapması üzerine yaşadığı korku ve panikle ne yapacağını bilemeyen İ.K. evden uzaklaşmak istedi. Sanık buna engel oldu. Sonrasında evden N.E.Y. ile birlikte çıkmak zorunda kalan mağdur çocuk, bu olaydan sonra sürekli tutuklu sanık N.Y. tarafından taciz edilmeye başladı. Evde yaşanan bu iğrenç olaydan sonra sanık, mağdur İ.K.'yi iki hafta sonra evine çağırdı.