Son aylarda üst üste patlak veren taciz ve tecavüz skandalları CHP'nin iç yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyor. Parti yönetiminin skandallara sessiz kalması istismarcıları da cesaretlendiriyor.
İstanbul Ümraniye'de 17 yaşındaki erkek çocuğu İ.K., bir arkadaşı vasıtasıyla CHP Kırıkkale Gençlik Kolları'nda çalışan 31 yaşındaki N.E.Y. ile tanıştı. Zaman zaman hep birlikte görüşmeye başlasalar da bir süre sonra N.E.Y. çocuğu evine çağırmaya başladı.
İĞRENÇ TACİZİNİ VİDEOYA ÇEKMİŞ
Sabah'ın haberine göre mağdur İ.K., arkadaş olduklarını düşündüğü için evine gitmekte bir sakınca görmediği N.E.Y. tarafından cinsel tacize uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. İğrenç olay sırasında N.E.Y'nin aynı zamanda cep telefonuyla kayıt yapması üzerine yaşadığı korku ve panikle ne yapacağını bilemeyen İ.K. evden uzaklaşmak istedi. Sanık buna engel oldu. Sonrasında evden N.E.Y. ile birlikte çıkmak zorunda kalan mağdur çocuk, bu olaydan sonra sürekli tutuklu sanık N.Y. tarafından taciz edilmeye başladı. Evde yaşanan bu iğrenç olaydan sonra sanık, mağdur İ.K.'yi iki hafta sonra evine çağırdı.
'HEPİNİZİ ÖLDÜRÜP SOYUNU KURUTURUM'
Yaşadığı korkunç olaydan sonra sanığın evine gitmek istemeyen mağdur çocuğu, bu sefer tutuklu sanık N.Y.'nin tehditlerine maruz kaldı. N.Y.'nin sosyal medyadan mağdur çocuğuna, "Olayı başkasına anlatırsan seni öldürürüm ve aileni de öldürüp soyunu kuruturum." şeklinde tehdit edici sözler yazdığı ortaya çıktı.