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KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEDİ

İddiaya göre; her şey L.B.'nin hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istemesiyle başladı. Ocakta toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B. şikâyet için CHP Genel Merkezi'ni aradı. Partililere durumu anlatan L.B. "Bu iş partiye zarar verir, parti içinde, kendi aramızda durumu halledelim" cevabını aldı. Bir dilekçe yazıp Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istedi. "Genel başkan yoğun" cevabı aldı. 7 gün Ankara'da bir otelde kaldı.



L.B. "Bu sürede rahatsızlığı olan çocuklarımı anneme bıraktım. 7 gün Ankara'da genel başkanla birkaç dakika görüşüp yaşadıklarımı anlatabilmek istememe rağmen hep ertelendim ve hiçbir şekilde randevu verilmedi. Oysa ben 6 senedir CHP Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı yapıyordum. Şu anda da Bitlis Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Buna rağmen hiçbir şekilde randevu alamayınca yazılı olarak dilekçemi genel merkeze bildirerek Bitlis'e döndüm ve şikâyette bulundum" dedi.