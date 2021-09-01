CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı için yeni sufle: Birden fazla adayımız olabilir

Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifak'ı belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız. Ondan sonra; 'Adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir.' Dediğim gibi bu konu erken bir konu. Ama Türkiye'de eğer tartışılacaksa, Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri tartışılmalıdır."

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