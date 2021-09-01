CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı için yeni sufle: Birden fazla adayımız olabilir

Türkiye'nin tekrar uydu devlete geri dönmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye bağlı. Kaos zeminini hazırlamak isteyen ve bu kapsamda birbirine benzemeyen muhalif figürleri bir araya getiren adı gizli ajansın yeni bir planı devrede...
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını söylemesine rağmen muhalefet liderlerinin erken seçim ısrarı devam ediyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Başkan Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.
Bu sabah fondaş medya aparatlarından FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliği hakkında da açıklamalarda bulundu.