Halkın dışladığı Kemal Kılıçdaroğlu ve halka küfreden paralı asker İsmail Saymaz mercek altında

Hızını alamayan ByLock İsmail de "Devlet devlet olsaydı, o çocuğu onun elinden alırdı. Rezil kadın" diyebildi. Sanıyorum İsmail Saymaz'ın kendi çocuğu yok. Çünkü baba olsaydı, bu lafları bu kadar kolay etmezdi diye inanmak istiyorum.

Ancak demek ki bir CHP iktidarı olsa ve birisi çocuğunun CHP lideri ile fotoğraf vermesini istemese, o çocuğu aileden alacak vicdansız bir zihniyet ile karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine edilmiş namussuz bir küfürü sayfasında paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı'nı veya Cumhurbaşkanı konvoyuna orta parmağı ile hareket çeken kadını nasıl da cansiperane savunduğunuzu unutmadık. Biraz tutarlılık, biraz da edep bekliyoruz.

"Çocuğuma dokunma" diyen kadını haklı çıkaran sizsiniz. Maalesef bunu göremeyecek kadar kör olan da sizsiniz.

HAYSİYETİNİZ NEREDE?

Sosyal medyada bir video dolaşıyor. Kabil Havaalanı çevresinde Amerika'nın kedilerini kabul etmesi için bekleyen Afganlara hitaben bir adam konuşuyor:"