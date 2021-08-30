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    • 30.08.2021 10:30
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    Halkın dışladığı Kemal Kılıçdaroğlu ve halka küfreden paralı asker İsmail Saymaz mercek altında

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Çorum'a yaptığı ziyarette bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaşması gündemdeki yerini koruyor. Gezisinde çocuklu kadına yaklaşan ana muhalefet lideri, "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü.” sözleriyle azarlandı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Kılıçdaroğlu, yaptığı bir meydan mitinginde 'Benim adımı yolsuzlukla anarsan ananı... Gerisini söylemeyeyim' demişti." ifadeleriyle başlayan yazısında Kılıçdaroğlu'nun düştüğü hali ve fondaş medyanın paralı askeri İsmail Saymaz'ın CHP Liderine tepki gösteren kadına ahlaksızca küfretmesini değerlendirdi. Haberin detayları..

    Kemal Kılıçdaroğlu ve paralı askeri İsmail Saymaz...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri ve kutuplaştırmayı derinleştiren kara propagandaları halk nezdinde olumsuz olarak şahsına geri dönüyor. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, başarısız olmasının yanı sıra halka hakaret eden ana muhalefet liderini her şartta koruyan fondaş medya aparatını mercek altına aldı.

    Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "Kılıçdaroğlu'na dokunma" başlıklı yazısı şöyle:

    "Kılıçdaroğlu, yaptığı bir meydan mitinginde "Benim adımı yolsuzlukla anarsan ananı... Gerisini söylemeyeyim" demişti.

    Daha bu sene çiftçilere yönelik "AKP'ye oy veriyorsan, açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun" diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.

    Öğretmenlere yönelik, üstelik Öğretmenler Günü'nde, "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.

        PKK'ya karşı Afrin operasyonuna destek verdikleri için sanatçılara "Yalakadan sanatçı olmaz. Sanatçı dik durur, gücün karşısında eğilmez" diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.

        Liste kabarık, daha sürer. Ama diyeceğim o ki, hem negatif siyasetin dibini sıyırıp hem de kutuplaşmadan dert yanmanız beyhude.

        Çorum'da Kılıçdaroğlu'nun selamına selam veren ama pusetteki çocuğuna doğru yürüdüğü için "Çocuğuma dokunma" tepkisi veren kadın, Odatv ve Halk TV işbirliği ile oturduğu mahalle ve kimlik bilgilerine kadar ifşa edildi. Provokasyon çıkarmak için sadece kapı numarasını söylemedikleri kaldı.

        Hızını alamayan ByLock İsmail de "Devlet devlet olsaydı, o çocuğu onun elinden alırdı. Rezil kadın" diyebildi. Sanıyorum İsmail Saymaz'ın kendi çocuğu yok. Çünkü baba olsaydı, bu lafları bu kadar kolay etmezdi diye inanmak istiyorum.

        Ancak demek ki bir CHP iktidarı olsa ve birisi çocuğunun CHP lideri ile fotoğraf vermesini istemese, o çocuğu aileden alacak vicdansız bir zihniyet ile karşı karşıyayız.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine edilmiş namussuz bir küfürü sayfasında paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı'nı veya Cumhurbaşkanı konvoyuna orta parmağı ile hareket çeken kadını nasıl da cansiperane savunduğunuzu unutmadık. Biraz tutarlılık, biraz da edep bekliyoruz.

        "Çocuğuma dokunma" diyen kadını haklı çıkaran sizsiniz. Maalesef bunu göremeyecek kadar kör olan da sizsiniz.

        HAYSİYETİNİZ NEREDE?

        Sosyal medyada bir video dolaşıyor. Kabil Havaalanı çevresinde Amerika'nın kedilerini kabul etmesi için bekleyen Afganlara hitaben bir adam konuşuyor:"
            Fıkrasına gülünmeyen Kılıçdaroğlu
            Haberler Güncel Halkın dışladığı Kemal Kılıçdaroğlu ve halka küfreden paralı asker İsmail Saymaz mercek altında
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