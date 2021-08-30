Halkın dışladığı Kemal Kılıçdaroğlu ve halka küfreden paralı asker İsmail Saymaz mercek altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri ve kutuplaştırmayı derinleştiren kara propagandaları halk nezdinde olumsuz olarak şahsına geri dönüyor. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, başarısız olmasının yanı sıra halka hakaret eden ana muhalefet liderini her şartta koruyan fondaş medya aparatını mercek altına aldı.
Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "Kılıçdaroğlu'na dokunma" başlıklı yazısı şöyle:
"Kılıçdaroğlu, yaptığı bir meydan mitinginde "Benim adımı yolsuzlukla anarsan ananı... Gerisini söylemeyeyim" demişti.
Daha bu sene çiftçilere yönelik "AKP'ye oy veriyorsan, açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun" diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.
Öğretmenlere yönelik, üstelik Öğretmenler Günü'nde, "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.