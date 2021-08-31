Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP İstanbul’da İmamoğlu-Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti?

İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de büyük kavga" başlıklı yazısından bir bölüm:.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl sonra ve bütün ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'ye "tek başına CHP iktidarı" vaat edemediği gibi, "tek adam" olduğu partiyi de siyaset üretmeden "savrulmalarla" yönetiyor. Bu da parti içindeki iktidar kavgasının bitmediği anlamına geliyor. Hâlâ CHP içinde birkaç grup var ve onlar arasında çok değil bir hafta önce yazdığım gibi; "Büyük Kavga" yaşanıyor.
Bir yanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi belediyeciler ile belediyeci olmayan Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel gibi siyasetçiler arasında 2023 sonrasına ilişkin "Parti kime kalacak?" kavgası var.
Diğer yanda da İstanbul örneğinde olduğu gibi, hem İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi belediye başkanları arasında "yereli" kaptırmamak kavgası var.