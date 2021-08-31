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    • 31.08.2021 08:15
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP İstanbul’da İmamoğlu-Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti?

    CHP dışarıya "iktidara" geleceğini söylese de partinin içindeki durum tam tersi. Parti içinde iktidar savaşı yaşanırken İstanbul'da birbirlerine karşı olan Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu ilçe örgütleri için birleşmelerine rağmen Erdoğan Toprak ve Battal İlgezdi'ye kaybetti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de CHP içindeki bu kavganın ayrıntılarını yazdı ve "Hem İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi belediye başkanları arasında "yereli" kaptırmamak kavgası var." ifadelerini kullandı. Övür, geçtiğimiz hafta sonu Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongrelerinin de karıştığını yazdı.

    CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri karıştı

    İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de büyük kavga" başlıklı yazısından bir bölüm:.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl sonra ve bütün ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'ye "tek başına CHP iktidarı" vaat edemediği gibi, "tek adam" olduğu partiyi de siyaset üretmeden "savrulmalarla" yönetiyor. Bu da parti içindeki iktidar kavgasının bitmediği anlamına geliyor. Hâlâ CHP içinde birkaç grup var ve onlar arasında çok değil bir hafta önce yazdığım gibi; "Büyük Kavga" yaşanıyor.

    Bir yanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi belediyeciler ile belediyeci olmayan Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel gibi siyasetçiler arasında 2023 sonrasına ilişkin "Parti kime kalacak?" kavgası var.

    Diğer yanda da İstanbul örneğinde olduğu gibi, hem İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi belediye başkanları arasında "yereli" kaptırmamak kavgası var.

        Kim kiminle hareket ediyor, kim kimin altını oyuyor belli değil ama büyük bir kavga olduğu kesin.

        Geçen pazar günü bu kavganın ilk raundu İstanbul'da yaşandı. Ve çok ilginçtir, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe kongreleri geçen pazar günü yapıldığı halde CHP'yi sütliman göstermek isteyen fondaş medya ne o kongrelerdeki kavgayı gördü, ne de "kayyum" atanan Anadolu illerinde yaşanan kargaşayı.

        Oysa bir hafta önce İstanbul'daki CHP ilçe yönetimlerinin zorla istifa ettirildiğini yazmış ve "Büyük Kavga" beklendiğini işaret etmiştik. Dediğimiz gibi de oldu. CHP'de büyük bir kavga yaşandığını Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongreleri gösterdi. Arkası da gelecek. Sırada başka ilçeler de var.

        ..."

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        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP İstanbul’da İmamoğlu-Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti?
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