Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP İstanbul’da İmamoğlu-Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti?

İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de büyük kavga" başlıklı yazısından bir bölüm:.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl sonra ve bütün ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'ye "tek başına CHP iktidarı" vaat edemediği gibi, "tek adam" olduğu partiyi de siyaset üretmeden "savrulmalarla" yönetiyor. Bu da parti içindeki iktidar kavgasının bitmediği anlamına geliyor. Hâlâ CHP içinde birkaç grup var ve onlar arasında çok değil bir hafta önce yazdığım gibi; "Büyük Kavga" yaşanıyor.