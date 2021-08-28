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    Büyükelçilikte 3.5 saat! Başkan Erdoğan Kabil'deki son gelişmeleri açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabil’le ilgili son gelişmeleri açıkladı. Taliban’ın havaalanı teklifi olduğunu anlattı: Taliban ile ilk görüşmemiz büyükelçiliğimiz nezaretinde 3.5 saat sürdü. Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda teklifleri var. Bu konuda heniz kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm mümkün. Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir.

    Takvim
    Büyükelçilikte 3.5 saat
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'e ziyarette bulundu.


    Erdoğan, hareketinden önce yaptığı açıklamada, hem Taliban'a, hem de muhalefete mesaj gönderdi:

    Kabil'de DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisindeki saldırısı, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

    Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz, vatandaşlarımızın tahliyesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesi devam ediyor.

    Taliban'la Büyükelçiliğimiz nezaretindeki 3.5 saatlik ilk görüşmeyi arkadaşlarımız yaptı. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var.


    * Başkan Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Saraybosnalılar Başkan'a yoğun ilgi gösterdi.

    Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün.

    Bakın 72 kişi öldü. Biz buna bulaşırsak, bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konu değil.

    Orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Çünkü Afgan halkı, bizim asırlarca kardeşimiz olmuş insanlardır.



    ASKERİMİZİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI
    Başkan Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısına katıldı. Erdoğan, "Sivillerimizi Afganistan'dan ülkemize taşıdık. Bunun dışında tüm askerimizi çekmiş bulunuyoruz. DEAŞ ile Taliban farklı örgütler. Taliban'la ne gibi bir mücadelenin içine girecekler, şu anda ben kestiremem. Ortada terör örgütlerinin çatışması var" dedi



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