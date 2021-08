Büyükelçilikte 3.5 saat! Başkan Erdoğan Kabil'deki son gelişmeleri açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'e ziyarette bulundu.

Erdoğan, hareketinden önce yaptığı açıklamada, hem Taliban'a, hem de muhalefete mesaj gönderdi: DEAŞ 'ın böyle bir süreç içerisindeki saldırısı, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.şu an için Afganistan 'da önceliğimiz, vatandaşlarımızın tahliyesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesi devam ediyor.Büyükelçiliğimiz nezaretindeki 3.5 saatlik ilk görüşmeyi arkadaşlarımız yaptı. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var.konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün.72 kişi öldü. Biz buna bulaşırsak, bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konu değil.sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Çünkü Afgan halkı, bizim asırlarca kardeşimiz olmuş insanlardır.

Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısına katıldı. Erdoğan,dedi ABD Başkanı , Kabil'deki saldırıyı böyle açıkladı. Görüntü "Biden'ın yıkılışı" şeklinde yorumlandı.