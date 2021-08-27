Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan, ziyaret öncesi İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Ziyaretimin ilk bölümünde Saraybosna'da devlet başkanlığı konseyi üyeleriyle bir araya geleceğim. 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. 17-20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ağırlamıştık.

Bosna Hersek güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. Çok yakın kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. Ziyaretimizde işbirliğimizi ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları görüşme fırsatı bulacağız. Başta altyapı ve yatırım alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz.

28 Ağustos'ta Karadağ'a geçeceğiz. İlk resmi ziyaretimi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyorum. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel meseleleri ele alacağız. Covid-19 salgını sonrası ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasını istişare edeceğiz. Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlarla ilişkimize katkı sağladığına inanıyorum."

TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ

Afganistan'dan tahliye sürecinin nasıl ilerlediğini, 31 Ağustos'tan sonra nasıl bir tablo beklendiğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe tel'in ediyoruz, kınıyoruz. 72 kişinin öldüğü bize gelen bilgilerde. Bunların içerisinde Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına geçmiş olsun diyoruz

Saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Önceliğimiz vatadandaşların tahliyesidir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları yaptık, gelmek isteyen vatandaşlarımız dönüyorlar. Bu tahliyeleri olağanüstü şartlarda başarıyla gerçekleştirdik. Gelen vatandaşlarımızın da memnun olduklarını görüyoruz.

TSK personelimizin tahliyesi de devam ediyor. Burada güzergahımız Kabil Askeri Havaalanı'ndan İslamabad'a, oradan da THY uçaklarıyla ülkemize getiriyoruz. Bu süreç boyunca Afgan halkının barışına, huzuruna ve istikrarına çok önemli katkılar sağladık. Gerek devletiyle, gerek sivil yatırımcılarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kısa ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. İlgili birimlerimiz rehavete kapılmadan bu adımları atıyor."

"TALİBAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI"

'Taliban ile temas sürüyor mu? Türkiye'nin Afganistan konusunda yol haritası ne olacak?' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Kimlerin ne tür eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı mahfuzdur, istediği eleştirileri yapabilir. Bizim de kiminle, nerede, ne zaman görüşmeler yapacağımız konusunda izin alma lüksümüz yoktur.

Bizim Büyükelçiliğimizi havaalanındaki askeri bölüme taşıdık. Orada faaliyetlerini sürdürüyor. Görüşmelerimizin ilkini de Taliban ile ilgili olarak 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde sürdürdü. Sonraki süreçte de bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri neler, bizim beklentimiz neler bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi diyorsanız bu insanlara 'diplomasi nedir, diplomasi budur'. Dışişleri yürütür, siyasiler yürütür. Yaptığımız iş bu. Arkadaşlarımız bunu kararlılıkla sürdürmektedir."