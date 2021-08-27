Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan döndü

BAŞKAN ERDOĞAN: ASKERLERİMİZİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

Öte yandan Bosna Hersek'te konuşma yapan Başkan Erdoğan da Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak şu an itibarıyla sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız orada bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi Afganistan'dan çekmiş bulunuyoruz."