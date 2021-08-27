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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan döndü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

    Mehmetçik Afganistan’dan döndü

    Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.


    TAHLİYELER TAMAMLANDI: ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ
    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.




    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

    BAŞKAN ERDOĞAN: ASKERLERİMİZİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI
    Öte yandan Bosna Hersek'te konuşma yapan Başkan Erdoğan da Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye olarak şu an itibarıyla sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız orada bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi Afganistan'dan çekmiş bulunuyoruz."
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