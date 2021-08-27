SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'da önemli açıklamalar

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Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından Saraybosna'da önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

İki yıl aradan sonra Saraybosna'da bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Gerek Bosna Hersek'in kalbimizdeki müstesna yeri, gerekse sıcak karşılama nedeniyle burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ediyorum.



Bu ziyaretimiz yıl içindeki üçüncü görüşmemizi teşkil ediyor. Bosna Hersek'in milletimizin gönlünde apayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız yangın ve sel felaketinde, Bosna Hersek'ten gelen dayanışma mesajları bunun göstergesidir.

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle az önce tamamladığımız görüşmede iş birliğimizi daha da geliştirmek ve geleceğe yönelik neler yapabileceğimiz konuşma fırsatı bulduk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkanı yakaladık.

Sanayi, turizm, eğitim ve hayvancılık sektörlerindeki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Dünya Afganistan'la birlikte yeni bir yere kilitlenmiş durumda. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Taliban'ın Afganistan'da bundan sonra ne yapacağı çok büyük önem arz ediyor.