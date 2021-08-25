Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 yılı değerlendirdi: Savaşa savaşa bugüne geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 yılı değerlendirdi. "Yalan ve iftiralara en güzel cevap, 19 yılda yaptığımız bu eserleri anlatmak" dedi.

REZERVİMİZ 109 MİLYAR DOLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

CUMHURİYET tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı ve 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.

İSTİKLALİMİZİN ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik.

2023 Haziranı'na kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor.

BU gücümüzün ve öz güvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlam altyapı vardır.

BİRİLERİ '19 yılda ne yaptınız' diyecek cüreti gösteriyor. En güzel cevap, yaptıklarımızı anlatmaktır.

MERKEZ Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolardır. önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak.

BÜYÜME hızını yüzde 1'den 5.1'e çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselttik.

19 yılda 9 milyon vatandaşımız işe kavuştu. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık.

SAĞLIKTA hasta yatak sayısını 164 binden 255 bine yükselttik.

26 olarak devraldığımız havalimanı sayısını, 56'ya ulaştırdık.

SAV projelerimizin bütçesi, 5.5'ten 75 milyar dolara geldi. TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik...

431 milyar liralık sosyal yardım yaptık. Çiftçilerimize 165 milyar lira destek verdik.

KARADENİZ Sakarya Havzası'nda 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik...

ORGANİZE sanayi bölge sayısını, 325'e yükselttik.

GÖÇ dalgaları için 25 geri gönderme merkezi oluşturduk.

AFETLERDEN SİYASİ RANT DEVŞİRMENİN İZAHI OLAMAZ

Başkan Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"ne konuştu: Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı, cesur bir gençlik görüyorum.

HEM şehircilikte geldiğimiz noktayı tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir şehirleri inşa etme hususunda gençlerimize kulak vereceğiz.

NASIL Türkiye dünkü Türkiye değilse şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını yeniden değerlendirmeliyiz.

MİLLETİN ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.

Başkan Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getiren milli güreşçi Yasemin Adar ile fotoğraf çektirdi.