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    • 26.08.2021 10:51
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    SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Askerimizin intikali en kısa sürede tamamlanacak

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Kabil Havalimanı'ndaki Türk askerlerinin en kıza zamanda yurda intikal edeceğini belirtti. Akar "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa rağmen aksaklık olmadan, TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." ifadeleriyle de intikal için yapılan hazırlıklara değindi. 345 kişilik kafileyi taşıyan ilk uçak ise 11.45'te Ankara'ya inecek.

    Türk askeri ne zaman Afganistan’dan dönecek?

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

    Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

    Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

        "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.

        Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz.

        Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

        İLK KAFİLE YOLDA
        345 kişilik kafileyi taşıyan ilk uçak ise 11.45'te Ankara'ya inecek.
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