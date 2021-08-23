İngiliz basını oyunu kurdu! "Afgan mülteci merkezleri" yalanını Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener dolaşıma soktu

Türkiye'ye karşı girişilen uluslarası yalan terörünün taşeronluğunu ana muhalefet partisi CHP ile ortağı İYİ Parti üstlendi. Afganistan'daki mülteci sorununu iç politikada iktidara karşı pres olarak kullanmak isteyen İngiliz oyunu şöyle...
ÖNCE İNGİLİZ BAKANIN SÖZLERİ ÇARPITILDI SONRA YALAN UYDURULDU
İngiliz muhafazakâr Mail on Sunday gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yazısında geçen, "İçişleri Bakanı ile birlikte bir sonraki aşamayı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan'ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız" ifadelerinin ardından yayımladığı Glen Owen ve Ian Gallagher imzalı analiz haberinde, "Savunma Bakanlığı'nın, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu merkezleri oluşturmayı değerlendirdiğini" iddia etti.
DESTEK KUVVET GUARDİAN
İngiliz Guardian gazetesi de aynı gün kabine üyelerinin tüm askeri birlikler çekilmeden tahliyelerin tamamlanamayacağını kabul ederek, "İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için iltica merkezleri oluşturmayı planladığını" ileri sürdü.
TÜRKİYE JET HIZIYLA YALANLADI