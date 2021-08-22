Kolu kırılan kadın Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik, bizi ne güzel tokatladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halkın gözünün içine baka baka, üstelik mahkeme kararına rağmen yeşil katliamına imza attı. Vatandaşın korumak için çadır kurup nöbet tuttuğu Eyüpsultan Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'na önce zabıtalar girdi. Çadırlar söküldü, vatandaşlar dışarı çıkarıldı. Ardından iş makineleri harekete geçti.
ÖNCE KESİM SONRA DAYAK
Ağaçlar kesildi, vatandaşlar tartaklandı. Büyük tepki toplayan bu gelişme sonrasında İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonuç verdi. Aynı zamanda "deprem toplanma alanı" olarak belirlenen park için "yıkımın durdurulmasına" yönelik karar alındı. Taraflara 30 gün süre tanınması kararlaştırıldı. Ancak buna rağmen yıkılan alanda İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından bina inşaatı için çalışma başlatıldı.
Gençlik Parkı'nda dün de büyük gerginlik yaşandı. İBB ekipleri saat 08.00'de başladıkları yıkımı, 16.00'ya kadar sürdürdü. Vatandaşların tepkisi üzerine çalışmalar durdurulurken, ekipler alandan çekilmek zorunda kaldı. Ardından bölgeye gelen Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, mahkeme kararına istinaden parkın etrafına güvenlik şeridi çekti. Geriye ise talan edilmiş park alanı kaldı.
İBB YARGIYI HİÇE SAYDILAR