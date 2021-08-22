Kolu kırılan kadın Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik, bizi ne güzel tokatladı!

Vatandaşların direnişinin simge ismi Ayşe Topçu, halkla uyumlu olacağı vaadiyle seçimleri kazanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öfkeli. "Ekrem İmamoğlu'nu başa getirelim, bakalım ne olacak dedik. Denedik de ne oldu? Her şey çok güzel oldu! Biz millet olarak kandırıldık" diyen Topçu, "Biz halk olarak bunu hak ettik, Ekrem İmamoğlu bizi ne güzel tokatladı. 'Halk ne isterse onu yapacağız' diyorlar. Parkı istedik işte vermediniz ki. Yıkım kararına rağmen hâlâ çalışıyorlar" dedi.

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