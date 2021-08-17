HDP Millet İttifakı ortakları CHP'nin kendilerini görmezden gelmesinden şikayetçi! 'Bir defa oy verdik diye yine vereceğiz diye bir şey yok'

"CHP'YE YİNE OY VERECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"

CHP'ye gözdağı da veren Katırcıoğlu, "Bazı toplantılarda halk 'Bizim oyumuz çantada keklik değil, CHP bunu bilmiyor mu, bir defa oy verdik ama yine vereceğiz diye bir şey yok. İktidara gelirlerse ne yapacaklarını duymak istiyoruz' diyor bize" ifadelerini kullandı.