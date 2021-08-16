PKK'nın siyasi kanadı HDP, kapatma davası savunmasında AYM'den ek süre istedi





İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'nden 30 gün daha ek süre istedi. Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin talebine olumlu yanıt vermesi halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak.