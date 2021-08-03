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    Yangın seferberliği devlet ve milleti kenetledi: Ateş hattında savaşan yiğit kadınlarımız ise "İşte Anadolu bu" dedirtti

    Ege ve Akdeniz'deki yangınlar, geleceğimizi hedef aldı. Havadan, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yöre halkı da katıldı. Kimi hortumu sırtladı kimi kovayla alevleri durdurmaya çalıştı. En önde yer alan cesur Anadolu kadınlarının çabası ise dünyaya parmak ısırttı.

    Anadolu

    Ege ve Akdeniz'deki yangınlar, geleceğimizi hedef aldı. Havadan, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yöre halkı da katıldı.

    Kimi hortumu sırtladı kimi kovayla alevleri durdurmaya çalıştı. En önde yer alan cesur Anadolu kadınlarının çabası ise dünyaya parmak ısırttı.

    Türkiye, orman yangınlarıyla sarsıldı. Dünyadan gelen haberler de panik yarattı. Yangınlar tam 91 ülkeyi sardı. Felaketinin şifresi ise TIME ve The Economist dergilerinin kapağında saklıydı! ABD'li TIME Dergisi, Nisan ayı kapağında orman yangınlarına vurgu yaptı. Dünya haritası üzerindeki pek çok noktada alevlerin yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

    The Economist Dergisi ise 2021 yılı için hazırladığı kapakta adeta orman yangınlarına vurgu yapmıştı. Slot makinesindeki 4 sütunda Coronavirüs, maskeli insan yüzü ve aşının yanı sıra yanan ağaçlar da vardı. Kapaklar, "Bu kadar tesadüf olamaz" yorumu yaptırdı.

        Amazon Ormanları, 2019 yılından bu yana yıkıcı yangınlarla mücadele etti. Alevler 7 aydan fazla sürede, güçlükle söndürülebildi.

        Avustralya geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti. Haziran 2019'da başlayan yangınlar tam 240 günlük mücadele ile kontrol altına alınabildi. Yangında 28 kişi ölürken, bir milyardan fazla canlı yaşamını yitirdi.

        SİBİRYA BİLE YANIYOR
        Avrupa'da         15 ülkede yangınlar devam etti. İtalya'da 298 yangın meydana geldi. İspanya'da 38 bin 224 hektar yok olurken, Fransa'da 198 yangın halen kontrol altına alınamadı.

            Portekiz'deki 152 yangında 14 bin 668 hektar alan yandı.
            ABD'de 3 milyon 14 bin 811 hektar alan zarar gördü.
            Rusya'nın Sibirya bölgesinde 4 Fransa büyüklüğündeki alan yangınlarda yok oldu.

            GÜVENLİ YER YOK
            THE Economist, geçtiğimiz hafta yayınlanan kapağında küresel ısınma mesajı verdi. Okuyucularına "Güvenli yer yok" dedi! İki penguenin televizyon karşısında yangın haberleri izlemesi dikkat çekti.

            BÜYÜK MÜCADELE
            Türkiye,             16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin personel ile yangınlarla mücadele etti. Rusya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa Birliği'nden de destek geldi. İspanya'dan 2, Hırvatistan'dan 1 Canadair tipi uçak geldi. İspanyol uçakları ise bugün gelecek...

                Dünyayı saran orman yangınları, insanlığı çaresiz bıraktı. En donanımlı floya sahip olan ülkeler bile alevleri söndürmekte zorlandı. Onlarca ülkede devam eden yangınların ardından ülkelerin alevlerle mücadele için kullandıkları uçaklar mercek altına alındı. ABD'den Rusya'ya kadar yangınlarla mücadelede kullanılan en büyük ve en küçük uçaklar şöyle sıralandı:

                ABD: McDonnell Douglas dc-10 fire, 90 ton su kapasitesi mevcut. Ayrıca modifiye edilmiş Boeing 737 tankerinin 30 ton su kapasitesi var.

                Brezilya: Boeing 747 Supertanker'in 30 ton su kapasitesi var. Uçak Amazon'un söndürülmesi için kullanıldı.

                Almanya: BAe-146 dönüşümü olan tankerin 14 ton su kapasitesi var.

                Rusya: Antonov AN-32P, 16 ton su taşıyor.

                AB üyesi ülkeler: Sikorsky CH-53G Super Stallion'un 4 ton su kapasitesi bulunuyor.

                    İtalya: Viking CL415 ve Air Tractor AT802 isimli uçakların 7 ton su kapasitesi var.

                    BİTSİN BU KABUS
                    Antalya'nın                     Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya ilçelerindeki 13 mahallede yangınlar devam ediyor. Manavgat'ta, alevlerin tehdit ettiği Sırtköy mahallesi, Gündoğmuş'ta da Ümütlü ve Senir mahalleleri tahliye edildi.

                    Muğla Milas Beyciler'de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, önceki gün akşam saatlerinde ise Çökertme Mahallesi'ni küle çevirdi. Gece boyunca etkili olan alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürdü. Dün, rüzgar yön değiştirince, santralle ilgili risk ortadan kalktı. Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi de tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katıldı.

                        BÖCEK'E SERT TEPKİ
                        Dışişleri                         Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i arayarak sitem ettiğini belirtti. "Böcek, 'Gündoğmuş'a helikopter gönderin. İnsanlar yanıyor' diyor. Gündoğmuş'ta 9 helikopter var. Başkanın panik yaratması doğru değil" dedi.

                        HAYALLERİ YANDI
                        Antalya                         Manavgat'ta evleri ve eşyaları yanan Nur çifti, büyük üzüntü yaşıyor. Her şeyin küle döndüğünü anlatan Yeter Nur, "Çeyizim, her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti" dedi.

                        Mersin Silifke'deki faciada ise düğün için gün sayan Fatma Tan adlı genç kızın hayalleri yandı. "Düğünümüz olacaktı. Şu an ne olur bilmiyorum. Tencerelerim, koltuklarım tüm çeyizlerim yandı, kül oldu. Baba ocağım yandı. Hiçbir anımız, fotoğraf karemiz, eşyamız kullanılabilir durumda değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek hüngür hüngür ağladı.

                            DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ
                            Marmaris'te                             işçilere su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ön otopsi raporunda, yoğun dumandan zehirlendiği belirlendi. Baba Ali Akdemir, oğlunun vatan ve bayrak sevgisiyle büyüdüğünü anlattı. "Oğlum 'Gerekirse vatan için şehit olurum' derdi. Burada da hayvanlar, orman yanmasın diye yardım götürürken dumanda boğularak şehit oldu" diye ağladı.

                            SÖZDE YARDIM!
                            Yurt                             dışından ve tek merkezden organize edilen "Help Turkey" hastag'inin, ideolojik olduğu belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu kampanya, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacını taşımaktadır" dedi.
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                            Haberler Güncel Yangın seferberliği devlet ve milleti kenetledi: Ateş hattında savaşan yiğit kadınlarımız ise "İşte Anadolu bu" dedirtti