Yangın seferberliği devlet ve milleti kenetledi: Ateş hattında savaşan yiğit kadınlarımız ise "İşte Anadolu bu" dedirtti

Ege ve Akdeniz'deki yangınlar, geleceğimizi hedef aldı. Havadan, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yöre halkı da katıldı.
Kimi hortumu sırtladı kimi kovayla alevleri durdurmaya çalıştı. En önde yer alan cesur Anadolu kadınlarının çabası ise dünyaya parmak ısırttı.
Türkiye, orman yangınlarıyla sarsıldı. Dünyadan gelen haberler de panik yarattı. Yangınlar tam 91 ülkeyi sardı. Felaketinin şifresi ise TIME ve The Economist dergilerinin kapağında saklıydı! ABD'li TIME Dergisi, Nisan ayı kapağında orman yangınlarına vurgu yaptı. Dünya haritası üzerindeki pek çok noktada alevlerin yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.
The Economist Dergisi ise 2021 yılı için hazırladığı kapakta adeta orman yangınlarına vurgu yapmıştı. Slot makinesindeki 4 sütunda Coronavirüs, maskeli insan yüzü ve aşının yanı sıra yanan ağaçlar da vardı. Kapaklar, "Bu kadar tesadüf olamaz" yorumu yaptırdı.