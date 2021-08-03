Yangın seferberliği devlet ve milleti kenetledi: Ateş hattında savaşan yiğit kadınlarımız ise "İşte Anadolu bu" dedirtti

Muğla Milas Beyciler'de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, önceki gün akşam saatlerinde ise Çökertme Mahallesi'ni küle çevirdi. Gece boyunca etkili olan alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürdü. Dün, rüzgar yön değiştirince, santralle ilgili risk ortadan kalktı. Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi de tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katıldı.