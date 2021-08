Yangın seferberliği devlet ve milleti kenetledi: Ateş hattında savaşan yiğit kadınlarımız ise "İşte Anadolu bu" dedirtti

HAYALLERİ YANDI

Antalya Manavgat'ta evleri ve eşyaları yanan Nur çifti, büyük üzüntü yaşıyor. Her şeyin küle döndüğünü anlatan Yeter Nur, "Çeyizim, her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti" dedi.