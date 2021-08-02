Son dakika: Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.
İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELER
Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmetini sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Bilgin, ayrıca yangında evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri konusunda tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.