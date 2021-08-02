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    • 02.08.2021 23:14
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    Son dakika: Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

    Yangın felaketinden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme süreleri ertelendi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gereken tedbirleri aldıklarını bildirdi ve kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç ve tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini söyledi.

    Prim ödemelerine erteleme

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.



    İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELER
    Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmetini sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.

    TÜM TEDBİRLER ALINDI
    Bilgin, ayrıca yangında evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri konusunda tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.



        Evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların, bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini aktaran Vedat Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme