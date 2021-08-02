Son dakika: Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.