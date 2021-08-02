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    'Global Call Help Turkey' tuzağına düşmeyin!

    Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere yakılan ormanları söndürmek için kenetlenmişken küresel çetenin aparatları sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermek için 'Help Turkey' etiketiyle sözde kampanya başlattı. Bazı vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında milyonlarca tweet atıldı ve Instagram'da paylaşım yapıldı. Ancak bu kampanyanın büyük bir ajans organizasyonu olduğu ve kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte bu ajans organizasyonunun perde arkası ve amacı...

    takvim.com.tr
    AHaber
    'Global Call Help Turkey' tuzağına düşmeyin!

    Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere yakılan ormanları söndürmek için kenetlenmişken küresel çetenin aparatları sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermek için 'Help Turkey' etiketiyle sözde kampanya başlattı.

    Bu etiketin çıkışı, yüksek takipçili "INFLUENCER" diye adlandırılan reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan geldi.

    Etiketin Instagram'da yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabilecek dijital reklam mecraları haline gelmiş profillerdi.

    Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'a da yansıtılan bu etiket, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

    SAHTE HESAPLAR DEVREYE SOKULDU
    Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı.

    Öyle ki birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet bile atmamış oldukları gözlemlendi.

    DİKKAT ÇEKEN GÖRSELLER!
    Görsellerin içeriğiyse dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. Görseller ise hemen hepsi aynıydı.

    OPERASYONUN PERDE ARKASI
    60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.

    Peki, bu kampanya ile ne amaçlanıyordu? Aslında bu kasıtlı işin iki aktörü var; biri organizatör, diğeri ise uygulayıcılardı.

    Uygulayıcılar, para kazanmayı, popülaritesini artırmayı, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyordu.

    "GLOBAL CALL HELP TURKEY" TUZAĞI
    - Para kazanma

    - Popülaritesini artırma

    - Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme

    İŞTE "HELP TURKEY" ORGANİZASYONUNUN AMACI
    Organizatörün ise iki ana amacı vardı. Bunlardan birincisi Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ikincisi ise koronavirüs sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak.

        TURİSTE KORKU SALDILAR
        Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Zira yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinstendi.

        Yani "60 noktada yangın" olduğunu ve ülkenin bunları "söndüremediğini" iddia eden paylaşımlar görseniz o ülkeye gider misiniz? Cevabı ise tabii ki hayır.

        İşte iyi niyetli insanları bir kenara bırakırsak "Help Turkey" etiketle bir algı operasyonu gerçekleştirildiği ayan beyan ortaya çıkıyor.

        KİRLİ TUZAĞA DÜŞMEYİN
        Bilinçli sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu paylaşımı yapanlara ise "Tuzağa düşmeyin organize bir işe alet olmayın" uyarısında bulundu.
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