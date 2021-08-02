'Global Call Help Turkey' tuzağına düşmeyin!

DİKKAT ÇEKEN GÖRSELLER!

Görsellerin içeriğiyse dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. Görseller ise hemen hepsi aynıydı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.

Peki, bu kampanya ile ne amaçlanıyordu? Aslında bu kasıtlı işin iki aktörü var; biri organizatör, diğeri ise uygulayıcılardı.

Uygulayıcılar, para kazanmayı, popülaritesini artırmayı, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyordu.

"GLOBAL CALL HELP TURKEY" TUZAĞI

- Para kazanma

- Popülaritesini artırma

- Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme

İŞTE "HELP TURKEY" ORGANİZASYONUNUN AMACI

Organizatörün ise iki ana amacı vardı. Bunlardan birincisi Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ikincisi ise koronavirüs sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak.