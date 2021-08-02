'Global Call Help Turkey' tuzağına düşmeyin!

Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere yakılan ormanları söndürmek için kenetlenmişken küresel çetenin aparatları sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermek için 'Help Turkey' etiketiyle sözde kampanya başlattı.
Bu etiketin çıkışı, yüksek takipçili "INFLUENCER" diye adlandırılan reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan geldi.
Etiketin Instagram'da yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabilecek dijital reklam mecraları haline gelmiş profillerdi.
Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'a da yansıtılan bu etiket, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.
SAHTE HESAPLAR DEVREYE SOKULDU
Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı.
Öyle ki birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet bile atmamış oldukları gözlemlendi.
DİKKAT ÇEKEN GÖRSELLER!
Görsellerin içeriğiyse dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. Görseller ise hemen hepsi aynıydı.
OPERASYONUN PERDE ARKASI
60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.
Peki, bu kampanya ile ne amaçlanıyordu? Aslında bu kasıtlı işin iki aktörü var; biri organizatör, diğeri ise uygulayıcılardı.
Uygulayıcılar, para kazanmayı, popülaritesini artırmayı, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyordu.
"GLOBAL CALL HELP TURKEY" TUZAĞI
- Para kazanma
- Popülaritesini artırma
- Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme
İŞTE "HELP TURKEY" ORGANİZASYONUNUN AMACI
Organizatörün ise iki ana amacı vardı. Bunlardan birincisi Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ikincisi ise koronavirüs sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak.