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    • 03.08.2021 01:42
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yangınlara ilişkin açıklama: "TSK, her türlü ilave göreve hazırdır"

    Türkiye, orman yangınlarına karşı seferber oldu... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürdüğünü bildirdi ve verilecek her türlü ilave göreve hazır olduklarının mesajını verdi.

    TSK, her türlü ilave göreve hazırdır

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteğinin sürdüğünü bildirdi.




    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kullanıldı.



    İşte MSB'den yapılan o açıklama;
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