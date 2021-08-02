Yerküre, orman yangınlarının etkisi altında! İtalya, Yunanistan, Kanada, ABD ve Rusya...

Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi'nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda.