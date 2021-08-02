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    • 02.08.2021 23:28
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    CHP'li Muhittin Böcek'in yangın bölgesi Gündoğmuş'a 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü

    Son dakika haberleri... Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmek için kenetlenmişken CHP'li isimler yine algı peşinde koşuyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Gündoğmuş'a helikopter gelmedi, müdahale yok İnsanlar yanıyor" iddiası 35 saniyelik video ile çürüdü.

    takvim.com.tr
    Muhittin'in yalanı 35 saniyede çürüdü

    Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken bir yandan da yalan ve algı operasyonlarıyla mücadele ediyor.

    Antalya'nın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yangın bölgesi Gündoğmuş'a 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü.

    "HELİKOPTER GELMEDİ İNSANLAR YANIYOR"
    Böcek paylaştığı videoda "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar." ifadeleriyle çağrı yaptı.

    35 SANİYEDE ÇÜRÜDÜ
    Böcek'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur tarafından paylaşılan 35 sanyelik videoda Böcek'in 'helikopter gelmedi' dediği bölgede helikopterlerin vızır vızır çalıştığı görüldü.

    İşte o video;

    HELİKOPTERLER VIZIR VIZIR ÇALIŞIYOR
    Cesur paylaşımında, "Antalya Gündoğmuş'ta helikopterlerin nasıl vızır vızır çalıştığını gösteren 5 dakikalık bir videoyu hızlandırıp 35 saniyeye sığdırdık. Buyrun…" ifadelerini kullandı.

        TEK KAREDE 5 HELİKOPTER
        Bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı. Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" ifadelerine yer verdi.

        Bakan Çavuşoğlu, Bayraktepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili etkin çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        ÇAVUŞOĞLU: YAKIŞTIRAMADIM
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Muhittin Böcek'in iddialarını yalanladı. Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi. Çavuşoğlu, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangın çıktığında helikopter gönderdik." ifadelerini kullandı.

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