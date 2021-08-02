CHP'li Muhittin Böcek'in yangın bölgesi Gündoğmuş'a 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü

ÇAVUŞOĞLU: YAKIŞTIRAMADIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Muhittin Böcek'in iddialarını yalanladı. Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi. Çavuşoğlu, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangın çıktığında helikopter gönderdik." ifadelerini kullandı.

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