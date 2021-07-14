Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart! Adaylıkta tek adam olmak istiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koymuş durumda. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı içerisinden de rakipler olsa da kafasını asıl kurcalayan mesele parti içinde önüne çıkan isimler. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. CHP içinde yaşanan aday krizinde son durum ne? Kılıçdaroğlu en büyük rakipleri olan İmamoğlu ve Yavaş'ı diskalifiye etmek için hangi hamleyi yaptı? İmamoğlu cephesi Kılıçdaroğlu'nun hamlesine nasıl yanıt verecek? Gazeteci Abdulkadir Selvi CHp cephesinde yaşanan krizin detaylarını paylaştı. İşte o yazıdan öne çıkan bölümler:
"ADAYLIK KONUSU MUHALEFETİ SARSMAYA BAŞLADI"
Muhalefeti bekleyen en önemli sorun kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı. 2023 seçimlerine 2 yıl varken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu muhalefeti sarsmaya başladı.
Dün aynı zamanda yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı adaylığı için bir süredir atağa kalkan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Böylece artık elimizde bir Cumhurbaşkanı adayı kriterleri oluştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tarifi bana Demirel'i hatırlattı. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Büyük Birlik Partisi milletvekilleri ile bir araya gelmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel'in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı" diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, "Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960'larda, 'Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli' demiştim" diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.
Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. "Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte olmalı" dedi.
Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.