Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart! Adaylıkta tek adam olmak istiyor

Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel'in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı" diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, "Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960'larda, 'Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli' demiştim" diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.

Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. "Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte olmalı" dedi.

Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.