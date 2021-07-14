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    • 14.07.2021 10:47
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    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart! Adaylıkta tek adam olmak istiyor

    2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı cephesinde ortalık karışık. İttifakta yer alan partiler peş peşe hamleler yaparken, asıl savaş CHP'nin içinde. Kendisine yakın isimler üzerinden adaylığını ilan eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partide ilk sahaya inen isim olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakipleri ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş. Öyle ki bazı kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu ikiye katlıyorlar. Kılıçdaroğlu, ise “Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak” sözleriyle adaylık yolunda önüne çıkmak isteyen İmamoğlu ve Yavaş’a "kırmızı kart" gösterdi. Peki CHP içindeki adaylık krizinde son durum ne? Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday kim? İmamoğlu cephesi Kılıçdaroğlu'na karşı hamle yapabilecek mi? İşte 2023 öncesi CHP cephesindeki adaylık krizinin detayları...

    İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koymuş durumda. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı içerisinden de rakipler olsa da kafasını asıl kurcalayan mesele parti içinde önüne çıkan isimler. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. CHP içinde yaşanan aday krizinde son durum ne? Kılıçdaroğlu en büyük rakipleri olan İmamoğlu ve Yavaş'ı diskalifiye etmek için hangi hamleyi yaptı? İmamoğlu cephesi Kılıçdaroğlu'nun hamlesine nasıl yanıt verecek? Gazeteci Abdulkadir Selvi CHp cephesinde yaşanan krizin detaylarını paylaştı. İşte o yazıdan öne çıkan bölümler:



    "ADAYLIK KONUSU MUHALEFETİ SARSMAYA BAŞLADI"
    Muhalefeti bekleyen en önemli sorun kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı. 2023 seçimlerine 2 yıl varken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu muhalefeti sarsmaya başladı.

    Dün aynı zamanda yeni bir gelişme yaşandı.

    Cumhurbaşkanı adaylığı için bir süredir atağa kalkan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Böylece artık elimizde bir Cumhurbaşkanı adayı kriterleri oluştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tarifi bana Demirel'i hatırlattı. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Büyük Birlik Partisi milletvekilleri ile bir araya gelmişti.

    Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel'in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı" diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, "Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960'larda, 'Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli' demiştim" diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.

    Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. "Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte olmalı" dedi.

    Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ BELEDİYE DE KALSIN İSTİYOR
        Ayrıca Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının ikinci bir dönem daha illerine hizmet etmelerini istiyor. Yakın çevresine de Murat Karayalçın örneğini verdiği söyleniyor.

        Karayalçın başarılı bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ancak SHP Genel Başkanlığı'na getirildi. Ondan sonra CHP bir daha Ankara'da seçimi kazanamadı. Ta ki Mansur Yavaş'a kadar. İmamoğlu ve Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olur ama seçilemezlerse CHP İstanbul ya da Ankara'nın kaybedilmesini istemiyor.

        Bunun bir nedeni daha var. Kılıçdaroğlu o noktada doğru düşünüyor.

        İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı hedefine kilitlenip, yönettikleri şehirlere hizmet vermeyi ihmal etmelerinin önüne geçmeye çalışıyor.

        RAKİP GÖRÜYOR
        Bunlar bir lider açısından anlaşılabilir önlemler. Tabii bir de madalyonun öteki yüzü var. Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı kendine rakip olarak görüyor. Ayrıca kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu ikiye katlıyorlar.

        ÇİFTE KIRMIZI KART
        Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak" demek suretiyle İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Değerlendirmeyi Genel Başkanımız yapmış. Doğru, belediye başkanlarımızın birinci görevi millete hizmet etmektir" diyerek ikinci kırmızı kartı göstermiş oldu.

        İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
        Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu'nun kafasında İmamoğlu ve Yavaş'a yer olmadığı anlaşılıyor. Ama bu işin bir de İmamoğlu ve Yavaş cephesi var. Mansur Yavaş'ı bilmem ama Ekrem İmamoğlu henüz sözünü söylemedi. Ama İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin bu tavrından dolayı çok rahatsız olduğu söyleniyor. CHP Genel Merkezi'nin kendisine karşı olduğunu düşündüğü ifade ediliyor. Bence İmamoğlu'nun bu tespiti yanlış değil. CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Hatırlarsanız Muharrem İnce CHP'de olduğu sırada cumhurbaşkanı adaylığı konusunu gündeme getirmişti. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten ve "Kahraman'ın Yolculuğu" kitabının yazarı Necati Özkan, "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekânın yeni sahibi var" diye tweet atmıştı. İmamoğlu ekibinin bu çıkışı üzerine CHP Genel Merkezi'nde bir rahatsızlık yaşanmıştı.

        GENEL MERKEZE RAĞMEN
        Eğer Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Merkezi'ne rağmen aday olacak demektir. O da ancak masanın kararı üzerine olur. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim gecesinden itibaren cumhurbaşkanı adaylığını kendine bir hak olarak görüyor.

        ABD ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olacağına inanıyor.

        Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı liderlerinin belirleyeceği doğru ama eksik bir tanım olur. Sadece Kılıçdaroğlu ya da Akşener karar vermeyecek. Masa karar verecek.

        KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI
        Erdoğan karşısında hangi adayın kazanacağı önemli. Çünkü eğer İmamoğlu ile en yüksek oy alınıyorsa İmamoğlu, Yavaş'la en yüksek oy alınacaksa Yavaş tercih edilecek. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için İmamoğlu'nu şimdiden diskalifiye etmek ve işi masaya bırakmadan çözmek istiyor.

        ERDOĞAN NEDEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALIYOR?
        Meral Akşener ya da HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da muhalefet liderleri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Bugün AK Parti grubu var. Peki Erdoğan neden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmasını istiyor.

        BAHÇELİ'NİN KRİTİK MESAJLARI
        CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sonrası Bahçeli'nin konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Diyarbakır gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan "Serok Erdoğan" sloganları nedeniyle Bahçeli'nin ne diyeceği önem kazanmıştı. MHP Lideri Cumhur İttifakı'nın geleceği ve 2023 seçimleri açısından çok kritik mesajlar verdi.

        CUMHUR İTTİFAKI
        Bahçeli, "Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır" diyerek Cumhur İttifakı'nda çatlak arayanların heveslerini kursaklarında bıraktı. "Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın" dedi.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a kırmızı kart! Adaylıkta tek adam olmak istiyor