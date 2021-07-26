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    • 26.07.2021 07:18
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    Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları öğrenme ekranı! Hangi okula yerleştim 2021?

    Hangi liseye gideceğimi nasıl öğrenebilirim 2021? Sorusu milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer aldı. LGS tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakacağını ve hangi liseyi kazandığını öğrenemek istiyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Birinci yerleştirmede liseye gitmeye hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Peki, hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2021?

    Hangi liseyi kazandım 2021? LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Soruları milyonlaca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. LGS tercih başvurularının bitmesiyle gözler sonuçların açıklanmasına çevrilmişti. MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Bu bağlamda, öğrenciler tercih sonuçlarının nereden bakıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır 2021? Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler!

    TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

    Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

    İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

    LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

    *Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

    *Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

    *Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

        LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli olmadı. 26 Temmuz Pazartesi gün içinde sonuçlar açıklanacak.

        2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

        30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

        30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

        05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

        26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

        26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

        02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

        09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
        öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
        Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

        HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
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        Haberler Güncel Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları öğrenme ekranı! Hangi okula yerleştim 2021?