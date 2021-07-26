Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları öğrenme ekranı! Hangi okula yerleştim 2021?

Hangi liseyi kazandım 2021? LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Soruları milyonlaca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. LGS tercih başvurularının bitmesiyle gözler sonuçların açıklanmasına çevrilmişti. MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Bu bağlamda, öğrenciler tercih sonuçlarının nereden bakıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır 2021? Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler!
TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.