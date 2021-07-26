Muhalefetin otoyol ve köprü yalanını çökerten rakamlar: Pandemide bile taahhüdün üzerinde araç geçti





DEVLET MASRAF ETMEDEN BU PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Devletin hiçbir şekilde masraf etmediği projelerin işletme giderleri yüklenici firmalar tarafından karşılandığını hatırlatan yetkililer, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden vizyon proje yatırımlarına muhalefetin manipülasyonlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini söylediler.



1980'li yıllarda, Mersin-Akkuyu nükleer enerji santrali ile gündeme gelen YİD'ler model hidroelektrik barajlar, enerji santralleri, havaalanları, ticaret merkezleri, serbest ticaret bölgeleri, metrolar, limanlar, demiryolları gibi kompleks projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Dünyada birçok ülke tarafından sıklıkla uygulanan Yap-İşlet-Devret modeli ülkelerde döviz harcaması yapılmadan büyük çaplı üretim tesislerinin ve kamu altyapı yatırımları vatandaşın hizmetine sunuluyor.