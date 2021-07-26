Muhalefetin otoyol ve köprü yalanını çökerten rakamlar: Pandemide bile taahhüdün üzerinde araç geçti

Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ulaştırma alanında gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) olarak bilenen projeler ekonomiye katkının yanı sıra zamandan, akaryakıttan tasarruf ile emilasyonun azaltılmasını da sağlıyor.
YAP-İŞLET-DEVRET MEYVE VERMEYE BAŞLADI
Muhalefet Partilerinin karşı çıktığı YİD projeleri tek tek meyvesini veriyor. Buna en güzel örnek ise ulaştırma alanındaki projeler. Başta CHP olmak üzere muhalefetin iddialarının aksine köprü ve otoyollarında günlük araç geçişleri taahhüt edilen garantilerin üstüne çıktı.Devletin bir kuruş para harcamadan ortaya koyduğu bu eserler, garanti edilenin üzerinde kâr getirmeyi sürdürdüğü taktirde özel sektör kar karının yüzde 30'unu hazineye aktaracak Hükümet yetkilileri geçiş rakamlarının Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek salgının tamamen bitmesi ile geçiş rakamlarının daha da artacağını dile getirdiler.
DEVLET MASRAF ETMEDEN BU PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Devletin hiçbir şekilde masraf etmediği projelerin işletme giderleri yüklenici firmalar tarafından karşılandığını hatırlatan yetkililer, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden vizyon proje yatırımlarına muhalefetin manipülasyonlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini söylediler.
1980'li yıllarda, Mersin-Akkuyu nükleer enerji santrali ile gündeme gelen YİD'ler model hidroelektrik barajlar, enerji santralleri, havaalanları, ticaret merkezleri, serbest ticaret bölgeleri, metrolar, limanlar, demiryolları gibi kompleks projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Dünyada birçok ülke tarafından sıklıkla uygulanan Yap-İşlet-Devret modeli ülkelerde döviz harcaması yapılmadan büyük çaplı üretim tesislerinin ve kamu altyapı yatırımları vatandaşın hizmetine sunuluyor.