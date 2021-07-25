e- Okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları 2021! Adrese dayalı lise kayıt nasıl yapılır?

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

"Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS yerel yerleştirme ile ilgili detaylara LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

LGS YEREL YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF