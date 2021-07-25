Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2021 11:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2021 11:34
    ABONE OL

    e- Okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları 2021! Adrese dayalı lise kayıt nasıl yapılır?

    LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Sorusu milyonlarca öğrencinin ve velisinin merak ettiği konular arasında yer aldı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler nakil başvuru tarihlerine çevrildi. 26- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. MEB'in yayınlandığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

    takvim.com.tr
    LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır 2021?

    LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 26-30 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas birinci nasil tercih dönemi olacak. Bu bağlamda, LGS yerel yerleştirme puanları merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan LGS adrese dayalı kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına dair araştırmalar da hız kazandı. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

    LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecektir.



    a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerinde ilan edilecektir.

    b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

    c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

    ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

    d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

        ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

        "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

        Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

        LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS yerel yerleştirme ile ilgili detaylara LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

        LGS YEREL YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF

        LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil tarihleri ise şu şekilde:

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

        MERKEZÎ VE YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

        Merkezî Yerleştirme

        a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

        b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        YEREL YERLEŞTİRME

        a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

        b) Tercih edilen lise bakımından;

        – Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        – Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        – Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

        PANSİYONLU OKULLARA YERLEŞTİRME

        Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler. Ancak, yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fuhşa zorlanan annenin bir isteği daha var
        Haberler Güncel e- Okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları 2021! Adrese dayalı lise kayıt nasıl yapılır?