LGS 2021 nakil işlemleri ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? 2021 Nakil, kayıt ve ek tercih takvimi...

LGS nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. LGS tercihleri 5-16 Temmuz tarihlerinde yapıldı. 26 Temmuz Pazartesi günü tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlıyor. MEB LGS nakil işlemleri hakkında açıkalamada bulundu. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapabilecekler. Peki, LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS birinci ve ikinci yerleştirme ne zaman 2021? İşte LGS nakil, ek tercih takvimi!
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millîeğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.