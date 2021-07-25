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    • 25.07.2021 10:09
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    LGS 2021 nakil işlemleri ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? 2021 Nakil, kayıt ve ek tercih takvimi...

    LGS nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının tercih süreci 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve sona erdi. 26 Temmuz Pazartesi tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlayacak. LGS yerleştirme sonucuna göre hiçbir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde yapacak. Peki, LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS birinci ve ikinci yerleştirme ne zaman 2021? İşte LGS nakil, ek tercih takvimi ve kayıtlarla ilgili tüm detaylar haberimizde...

    2021 LGS nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılır?

    LGS nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. LGS tercihleri 5-16 Temmuz tarihlerinde yapıldı. 26 Temmuz Pazartesi günü tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlıyor. MEB LGS nakil işlemleri hakkında açıkalamada bulundu. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapabilecekler. Peki, LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS birinci ve ikinci yerleştirme ne zaman 2021? İşte LGS nakil, ek tercih takvimi!

    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

    2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millîeğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

    LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

        1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

        2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

        YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

        Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.

        Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
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