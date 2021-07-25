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    • 25.07.2021 12:14
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    LGS (liselere geçiş) boş kontenjan listesi 2021! Hangi lise kaç kişi alacak? 26 Temmuz MEB lise tavan-taban puanları yüzdelik dilimleri

    LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. LGS tercih başvuruları 5-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Bu bağlamda tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre, 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. 26- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Peki; LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte 2021 LGS boş kontenjan listesi!

    takvim.com.tr
    LGS liselere geçiş boş kontenjan listesi 2021!

    LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu sene LGS tercih başvuruları 5-16 Temmuz tarihleri arasında alındı. Tercih sonuçları ise 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bu süreç sonrasında nakil işlemleri de başlayacak. Aynı zamanda boş kontenjanlar da açıklanacak. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Peki; LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte 2021 LGS boş kontenjan listesi!

    2021 LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER

    MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
    2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

    Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

    Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

    2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

    NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

    Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

    Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

        Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

        Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

        LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

        *Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

        *Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

        *Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

        LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecektir.

            E-OKUL GİRİŞ SAYFASI! LGS TERCİH SONUÇLARI - MEB 2021

            e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

            HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

            LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
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            Haberler Güncel LGS (liselere geçiş) boş kontenjan listesi 2021! Hangi lise kaç kişi alacak? 26 Temmuz MEB lise tavan-taban puanları yüzdelik dilimleri