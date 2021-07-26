Sarıyer'de korku dolu anlar! 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü

Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.