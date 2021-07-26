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    • 26.07.2021 07:17
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    Sarıyer'de korku dolu anlar! 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü

    İstanbul Sarıyer'de baba ve oğulun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Alevler yan taraftaki boş bir gecekonduya da sıçradı. İki gecekondunun küle döndüğü yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.

    DHA
    Sarıyer'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

    Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.

        Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.


        KUNDAKLAMA İDDİASI
        Öte yandan, gecekondu yangınının kundaklamadan çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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