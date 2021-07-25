MEB 2021 LGS nakil başvuru tarihleri! 1. ve 2. Nakiller ne zaman? Liselerin boş kontenjanları taban tavan puanları yüzdelik dilimleri!

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler liselere yerleştirme sürecine başlayacak. 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından gözler sonuç ve nakil başvuru tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından 1. Nakit dönemi için başvurular alınmaya başlayacak. Bu sene de LGS yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Veli ve öğrencilerin gözü şimdi LGS nakillerinin başlayacağı tarihte. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 LGS 1. nakil tercih başvuru tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler!
2021 LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER
MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.
Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI! LGS TERCİH SONUÇLARI - MEB 2021
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.