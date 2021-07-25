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    • 25.07.2021 09:48
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    2021 LGS (lise yerleştirme) tercih sonuçları sorgulama! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1. Nakiller ne zaman?

    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu milyonlarca öğrencinin ve ailenin gündeminde yer alıyor. 8. sınıfı bitirip orta sınıfı tamamlayanan ve LGS sınavına katılan öğrenciler, uzun ve meşakkatli bir tercih dönemini geride bıraktılar. LGS tercih başvuruları 5-16 Temmuz arasında kabul edildi. Şimdi ise öğrencilerin gözleri 2021 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçen sene olduğu gibi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil işlemleri ne zaman yapılacak? LGS Liselere geçiş lise nakil tarihleri 2021!

    takvim.com.tr
    LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. 5-16 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler LGS tercih başvurularını tamamladı. Bu sürecin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve nakil işlemlerine çevrildi. LGS tercih sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuc.meb.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle LGS sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da belli olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS Liselere geçiş lise nakil tarihleri 2021 ve son dakika gelişmeler...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

    1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021



        NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

        Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        2021 LİSE KONTENJANLARI

        Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

        Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
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