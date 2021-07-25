2021 LGS (lise yerleştirme) tercih sonuçları sorgulama! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1. Nakiller ne zaman?

LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. 5-16 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler LGS tercih başvurularını tamamladı. Bu sürecin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve nakil işlemlerine çevrildi. LGS tercih sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuc.meb.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle LGS sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da belli olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS Liselere geçiş lise nakil tarihleri 2021 ve son dakika gelişmeler...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021