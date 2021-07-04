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    • 04.07.2021 18:47
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    CHP yandaşı medya yine yalan söyledi! BBP'li Fatma Yümlü, Kovid-19 temaslısı çıktı

    Ordu Valiliği, Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV gibi medya kuruluşlarında yer alan BBP'li kadın yöneticinin iktidarı eleştirdikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasıyla paylaşılan haberleri yalanladı. Ordu Valiliği, filyasyon ekiplerinin ihbarı sonrası belirtilen adrese polis ekiplerinin intikal ettiğini ve burada polislerle bahse konu kadın arasında Kovid-19 temaslısı olduğu için istenmeyen bir gerilim yaşandığı belirtildi. Valilik ayrıca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Haberin detayları...

    CHP yandaşı medya yine yalan söyledi

    Yurt dışından büyük finans desteği alan Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV gibi medya kuruluşları Ordu Altınordu İlçesi'nde Büyük Birlik Partili (BBP) kadın yöneticinin iktidarı eleştirdikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındığı yönünde haberler yaptı.

    Sabah'ın aktardığına göre Ordu Valiliği, bazı basın kuruluşlarında yer alan ve çarpıtılan haberle ilgili bir açıklama yayınlayarak çıkan haberleri yalanladı.

    "ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

    Ordu Valiliği yaptığı açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan 'BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

    KOVİD-19 TEMASLISI OLDUĞU İHBARI GELDİ

    Ordu Valiliği haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın aslını ve yaşanan gerilimin neden çıktığının detaylarını şöyle paylaştı:

        "2 Temmuz. 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur."

        SORUŞTURMA AÇILDI

        Ordu Valiliği açıklamada Kovid-19 temaslısı olduğuna dair ihbar geldikten sonra istenmeyen bir gerilim yaşandığını belirterek valilikçe soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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