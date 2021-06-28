CHP medyasının yalan yarışı! Oda TV, Cumhuriyet, T24 ve Sözcü...

KILIÇDAROĞLU YALANI SÜRDÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Katarlı gençlere sınavsız üniversite" yalanını tekrarladı. Haberi yapan T24 sitesi özür dilediği halde Kılıçdaroğlu özür dilemedi ve yalanı sürdürdü.

ODA TV YALANLARA HIZ VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV yalanlara hız verdi. Katar yalanının ardından Dün de bir belgesel setindeki plastik silahları gerçek gibi sunmasıyla tepki topladı.

İşte başını Oda TV ve Sözcü'nün çektiği CHP medyasının yalan haberlerden bazıları;

1: SÖZCÜ VE ODA TV AYNI YALANI SERVİS ETTİ

ODA TV, "Milli Eğitim Bakanının kardeşinden okullara 25 milyonluk satış" başlığıyla yalan bir habere imza atmıştı. Aynı şekilde Sözcü Gazetesi de "Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 26 milyonluk satış" başlığıyla gerçeği yansıtmayan ve manipülasyon içeren içeriği manşetine taşımıştı.

BAKAN SELÇUK: "İFTİRALARI ÜZÜLEREK OKUDUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözcü ve ODA TV'nin haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanlayarak, "Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi. Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu şirketin 'Milli Eğitim Bakanlığına 25 Milyon TL satış yaptığına' dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Araştırmadan, incelemeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi, değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir. Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini yer vermişti.

2: ODA TV'NİN ÖĞRENCİ YURDUNDAN SİLAH TAŞINDI YALANI

ODA TV basın tarihine kara bir leke olarak geçecek yalan bir habere imza atarak, "ODA TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlığını atmıştı.

KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığını söylediği silahların fotoğraflarını paylaşan ODA TV'nin haberinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan Mahrem isimli bir belgeselin çekiminde kullanılan plastik silahlar (taklit) olduğu ortaya çıkmıştı.

ODA TV YALANI SÜRDÜRDÜ

ODA TV bugün ısrarını sürdürerek şaşkına çeviren bir manşete daha imza attı. "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu?" sorusunu yönelterek, TRT ve KADEM'den açıklama geldi. Emniyet susuyor" başlığını manşetine taşıdı. KADEM VE TRT'nin silahların imitasyon (taklit) olduğunu, belgesel çekimlerinde kullanıldığını açıklamalarına rağmen, "KADEM panikledi" ara başlığı atan ODA TV, yalan haberiyle ilgili özür dilemek yerine plastik silahların sokak ortasında açık bir şekilde taşınmasının halkta korkuya neden olduğu gibi bir gerekçe ortaya atarak, bu kadar da olmaz dedirten bir soruyu sordu. Soruda, "Silahların gerçek olmadığıma inanmak istiyoruz ama bakalım yetkililer haberimiz üzerine bu konuda soruşturma yapacak mı? Yoksa açıklamaları doğru kabul edip susacak mı?" denildi.

ODA TV'nin gerçek ortaya çıkmasına rağmen Emniyet'ten hâlâ açıklama bekliyor olması ve sorular sorması şaşkına çevirdi.

3: SÖZCÜ, CUMHURİYET VE T24'ÜN KATARLI GENÇLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE YALANI

Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesi "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yalanını ortaya atmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da T24'ün asılsız haberini sosyal medyadan paylaşmıştı. Haberden 27 saat sonra T24 haber sitesi yalan haberle ilgili sosyal medyadan bir özür mesajı yayınlamıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi açılmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine hem yalanını sürdürmüş hem de alaycı bir dil kullanarak özür talep edenlere sosyal medyadan "trol" ifadesini kullanmıştı.