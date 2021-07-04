İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı’na avukat Yasin Şamlı seçildi

İstanbul 2 No'lu Baro'nun 1. Olağan Genel Kurulu Fatih Mimarsinan Stadı'nda gerçekleştirildi. Seçimlerde; Yasin Şamlı 791 oy, Gönül Yıldız 591 oy ve Murat Güneş 5 oy aldı. Yasin Şamlı, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı'na seçildi.

ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLİYOR

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

Sabah'ın haberine göre 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.