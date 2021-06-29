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    • 29.06.2021 11:03
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    Türkiye'nin Arnavutluk'a SİHA ihracatı Şirin Payzın'da hazımsızlık yarattı

    Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi. Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'ları için 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe ayırdı. Türkiye'nin SİHA ihracatında üst üste açıkladığı güzel haberler ve elde ettiği bu başarı, kronik muhalif Şirin Payzın'da hazımsızlık yarattı. İhracat başarısına gölge düşürmek isteyen Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.

    SİHA ihracatı hazımsızlık yarattı

    Türk SİHA'larının uluslararası ünü giderek yayılıyor. Bir ülke daha ulusal güvenliğini artırmak için yüzünü Türkiye'ye döndü.

    8 MİLYON 200 BİN EUROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI
    Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı.

    Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı.

    Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.
    ALIMIN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ
    Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

    Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi.

    Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.



    KRONİKLERDE BÜYÜK HAZIMSIZLIK
    Türk İHA/SİHA'larına karşı devletlerin ilgisi her geçen gün artarken, bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Son olarak Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.

        Payzın, "Kime karşı kullanmayı düşünüyor?? Hangi tür bir tehlike ile karşı karşıya olabilir Arnavutluk??" ifadelerini kullandı.

        KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTI
        Payzın, "S 400 almayı düşünmez mi Türkiye'den?" ve "Bakalım bu başarı hikayesinin arkasında ne var?" gibi iki farklı tweet daha atarak Arnavutluk'a İHA/SİHA satımını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

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