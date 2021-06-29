Türkiye'nin Arnavutluk'a SİHA ihracatı Şirin Payzın'da hazımsızlık yarattı

KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Payzın, "S 400 almayı düşünmez mi Türkiye'den?" ve "Bakalım bu başarı hikayesinin arkasında ne var?" gibi iki farklı tweet daha atarak Arnavutluk'a İHA/SİHA satımını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

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