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    • 28.06.2021 23:54
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    CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası! 'CEMO' isimli sözde marşı canlı yayında söylediler

    CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü DHKP-C'nin propagandası yapıldı. Görkemli Hatıralar isimli programda "Sanatçılara destek" adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde de delil olarak yer alan 'CEMO' isimli sözde marş söylendi. Sözde marşta adı geçen "CEMO"nun Tunceli'de 1995 yılında öldürülen Cem Güler isimli bir terörist olduğu biliniyor.

    takvim.com.tr
    Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası!

    Terör örgütü DHKP-C'ye verdiği açık destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu CHP'nin kanalında terör örgütü propagandası yapıldı.

    SANATÇILARA DESTEK ADI ALTINDA TERÖR MARŞI
    CHP'nin kanalı Halk TV'de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşı okundu.

    Görkemli Hatıralar isimli programda "Sanatçılara destek" adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde de delil olarak yer alan 'CEMO' isimli sözde marş söylendi.

    GRUP YORUM'UN YARGILANDIĞI DAVADA DELİL OLMUŞTU
    Sözde marşta "Alnında yıldızlı bere, elinde mavzeriyle, çıkıp Dersim dağlarında..." gibi ifadeler yer alıyor. Grup Yorum'un 1989'da çıkardığı "Gün Gelir/Cemo" albümündeki Cemo isimli marş, "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alelen teşvik etmekle" suçlanarak iddianameye girmişti.

    Grup Yorum da iddianamede, "örgüte üye kazandırmaya çalışmakla ve terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.

        "CEMO"nun Tunceli'de 1995 yılında öldürülen Cem Güler isimli bir terörist olduğu biliniyor.

        GRUP YORUM KENDİ ÜYELERİNİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
        Grup Yorum, kendilerinden ayrılan ve bağımsız hareket edeceğini açıklayan Dilan Ekin'i ihanetle suçlamış ve ölümle tehdit etmişti.

        Grup Yorum'un yaptığı açıklamada "Dilan Ekin kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır. Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın" ifadeleri yer almıştı.

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        Haberler Güncel CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası! 'CEMO' isimli sözde marşı canlı yayında söylediler