CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası! 'CEMO' isimli sözde marşı canlı yayında söylediler

Grup Yorum'un yaptığı açıklamada "Dilan Ekin kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır. Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın" ifadeleri yer almıştı.

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