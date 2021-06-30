140 Journos ve Ekşi Sözlük'te esnaf üzerinden ayaklanma çağrısı! Aydın Doğan'ın ekürisi İsmail Saymaz da çanak tuttu

MASKELİ BÜROKRATLA MESAJ

Belgeselde ilginç görüntüler de yer aldı. "Üst düzey bir Türk bürokratla yapılan bu röportaj haber kaynağının güvenliği nedeniyle bir dublörle birebir canlandırılmıştır." denilerek, maskeli bir oyuncuya videoda yer verildi.

Söz konusu maskeli dublör, "üst düzey Türk bürokratın" ağzından, "içeriden bilgiler" verdi.

Belgeselde koronavirüsün Türkiye'de aslen pandemi sürecinden çok önce, Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi ile başladığı öne sürüldü. Bu süreçte Türkiye'ye turistik faaliyetler için gelen Çinlilerin virüsü yaydığı iddia edildi. Ayrıca hükümetin koronavirüs konusunda attığı balşarılı adımlar yok sayılırken, gelinen son aşamada tüm başlarının sağlık personelinde olduğu savı ortaya atıldı.



AŞILAMA BAŞARISI GÖRMEZDEN GELİNDİ!

Diğer yandan belgesel aşı çalışmalarındaki rekor adımların öncesinde çekilmiş olacağa benzer ki, Türkiye'nin Covid-19 aşı politikasına eleştiriler yöneltildi. Türk vatandaşlarının aşıya ulaşamadığına dair gerçeği yansıtmayan bilgilere yer verildi.

Türkiye'nin Batı ülkeleri ile eşzamanlı olarak attığı normalleşme adımları da yok sayıldı.