Son dakika! Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda önemli gelişmeler var! Tutuklandılar

Şüpheli B.B de, suçsuz olduğunu savunarak, "Sedat Peker ile ilişkim herkes gibi normal vatandaş ilişkisidir. Mitinglerine katılıyordum. Bazen evine meyve götürüyordum. Kendisi ile başka bir irtibatım yoktur. Reis Sedat Peker'den hiçbir şekilde talimat almadım." şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli M.Y. de, Sedat Peker ile 2019 yılında ünlü olması sebebiyle tanıştığını, başka bir irtibatı olmadığını, tutuksuz yargılanmak istediğini kaydetti.

Şüpheli O.B. de, olay günü araçla Çekmeköy'e geçtiklerini, araçta bulunan şüphelilerden B.B'nin araçtan inerek yoluna yürüyerek devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: