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    Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme!

    Son dakika haberi... İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    Sedat Peker suç örgütüne operasyonda flaş gelişme

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    NE OLMUŞTU?
    Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

        Firari 3 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme!