Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.