Suç örgütü lider Sedat Peker yaklaşık 1 aydır siyasi isimleri de hedef alarak Türkiye karşıtı videolar çekiyor ve gündemi meşgul ediyor.
Peker son olarak Serdar Ekşioğlu ile arasında geçen bir görüntülü görüşme kaydını paylaştı.
Görüşmede Ekşioğlu, Sabah Yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt ile görüştüğünü belirterek çeşitli iddialarda bulundu.
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Ekşioğlu'nun iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"İFTİRADAN DAVA AÇACAĞIZ"
Serdar Ekşioğlu'nun Ahmet Davuoğlu'nun A Takımı'nda bulunan Taha Ün ile yakın olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.