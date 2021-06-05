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    • 06.06.2021 01:21
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    ’dan suç örgütü lideri Sedat Peker’in görüşme kaydını paylaştığı oğlu’nun iddialarına yalanlama!

    Dubai’den Türkiye’yi ve siyasi isimleri karalayan videolar çekerek asılsız iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker son videosunda ile arasında geçen bir görüntülü görüşme kaydı paylaştı. Ekşi, Peker ile arasında geçen konuşmada Yazarı ve eşi ile ilgili iddialarda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hilal Kaplan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Kaplan'dan Ekşioğlu'na iftira davası!

    Suç örgütü lider Sedat Peker yaklaşık 1 aydır siyasi isimleri de hedef alarak Türkiye karşıtı videolar çekiyor ve gündemi meşgul ediyor.

    Peker son olarak Serdar Ekşioğlu ile arasında geçen bir görüntülü görüşme kaydını paylaştı.

    Görüşmede Ekşioğlu, Sabah Yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt ile görüştüğünü belirterek çeşitli iddialarda bulundu.

    Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Ekşioğlu'nun iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "İFTİRADAN DAVA AÇACAĞIZ"
    Serdar Ekşioğlu'nun Ahmet Davuoğlu'nun A Takımı'nda bulunan Taha Ün ile yakın olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuyla ilgili Sabah'a da açıklamalarda bulunan Hilal Kaplan, şunları söyledi:

        Serdar Ekşi, Taha Ün'ün çok yakın dostudur. Zaten Twitter'da da buna dair pek çok mesajları var. Taha Ün ile eşi Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda olan isimler. Dolayısıyla bu videonun ortaya çıkmasından sonraki süreçte, yani bu bir iftira çerçevesinde bir video. İsmimize kara çalınması noktasında bilinçli bir girişim olarak görüyorum. Ve savcıların Sedat Peker dosyasında, aynı zamanda Taha Ün ile olan irtibatı da araştırması çağrısında bulunuyorum.

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