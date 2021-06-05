"İFTİRADAN DAVA AÇACAĞIZ"

Serdar Ekşioğlu'nun Ahmet Davuoğlu'nun A Takımı'nda bulunan Taha Ün ile yakın olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.