Cumartesi – Pazar noterler açık mı? 3-4 Temmuz nöbetçi noterler listesi!

3-4 Temmuz nöbetçi noterler listesi! Cumartesi Pazar noterler açık mı? Noterlerin hafta sonu açık olup olmayacağı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. Pandemi öncesinde nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonları açık noter bulunabiliyordu. Ancak yeni normalleşmeyle noterlerin hafta sonu açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki; 3-4 Temmuz nöbetçi noterler hangileri?
NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
Nöbetçi noter uygulamasına pandemi kapsamında ara verilmişti. Çok uzun zamandır kapalı olan nöbetçi noter uygulamasının normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlaması bekleniyordu.
Henüz bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ya da Türkiye Noterler Birliği'nin web sayfasından uygulamaya dair resmi açıklama yapılması bekleniyor. Ancak resmi açıklama yapılana kadar noterler haftasonu günlerde çalışmayacaklar.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,