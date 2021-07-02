Cumartesi – Pazar noterler açık mı? 3-4 Temmuz nöbetçi noterler listesi!

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Nöbetçi noter uygulamasına pandemi kapsamında ara verilmişti. Çok uzun zamandır kapalı olan nöbetçi noter uygulamasının normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlaması bekleniyordu.

Henüz bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ya da Türkiye Noterler Birliği'nin web sayfasından uygulamaya dair resmi açıklama yapılması bekleniyor. Ancak resmi açıklama yapılana kadar noterler haftasonu günlerde çalışmayacaklar.