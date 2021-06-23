Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in firari Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından hazırlanan iddianamede bazı muhalif kanallarla ilgili kara para suçlamalarının yer aldığını söylemesi muhalif medyayı bir anda karıştırdı.
Uğur Dündar, geçtiğimiz gece katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Özdil için "Karşıma çıkarsan fena yaparım" tehdidinde bulundu. Söz konusu skandal gündeme bomba gibi düşmüşken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, iki isim arasındaki restleşmeyi köşesine taşıdı.
İşte Melih Altınok'un yazısından bir bölüm:
Sözcü yazarı Uğur Dündar geçen gece bir televizyon kanalında aynı gazetede yazan kankası Yılmaz Özdil'i "Karşıma çıkarsan fena yaparım" diye tehdit ediyordu.
Sebebi, Özdil'in firari Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından hazırlanan iddianamede bazı muhalif kanallarla ilgili kara para suçlamalarının yer aldığını söylemesi...
Habertürk'te patlayan Veyis Ateş skandalı nedeniyle günlerdir yazdığımız Korkmaz'ın, Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı1 TV'de para akladığını ima etmesi...