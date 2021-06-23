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    • 23.06.2021 07:42
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    yazarı : 'in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?

    gazetesi yazarları ve ’in birbirine girmesini köşesine taşıyan yazarı , durumu dost kavgası olarak göstermeye çalışanlara tepki gösterdi. Altınok, “Parti medyasından yayılan kötü kokuların burnuna kadar geldiği anlaşılan Özdil'in ifşasını ve Dündar'ın kestiği raconları "dost kavgası" diye basitleştirmeye çalışıyorlar. İşleri bu” dedi.

    Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in firari Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından hazırlanan iddianamede bazı muhalif kanallarla ilgili kara para suçlamalarının yer aldığını söylemesi muhalif medyayı bir anda karıştırdı.

    Uğur Dündar, geçtiğimiz gece katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Özdil için "Karşıma çıkarsan fena yaparım" tehdidinde bulundu. Söz konusu skandal gündeme bomba gibi düşmüşken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, iki isim arasındaki restleşmeyi köşesine taşıdı.

    İşte Melih Altınok'un yazısından bir bölüm:
    Sözcü     yazarı Uğur Dündar geçen gece bir televizyon kanalında aynı gazetede yazan kankası Yılmaz Özdil'i "Karşıma çıkarsan fena yaparım" diye tehdit ediyordu.
    Sebebi, Özdil'in firari Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından hazırlanan iddianamede bazı muhalif kanallarla ilgili kara para suçlamalarının yer aldığını söylemesi...
    Habertürk'te patlayan Veyis Ateş skandalı nedeniyle günlerdir yazdığımız Korkmaz'ın, Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı1 TV'de para akladığını ima etmesi...

        "Bağımsız bildiğimiz gazeteciler" diyerek dostlarına sert girmesi.
        Aslında CHP medyasıyla ilgili bu iddia ilk değil. Daha önce Yurt Gazetesi'nin sahibi CHP'li Durdu Özbolat da, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a "Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" demişti...

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        SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!
        Yayınlarında terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen ve kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yaptı. Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" dedi.

        "PARANIN İDEOLOJİSİ OLMUYOR"
        Dündar ile Özdil arasındaki tartışma, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte bazı tepkiler:
        AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: "Sezgin Baran Korkmaz, bu sefer de Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasına girmiş. Ne adammış, sağlı/ sollu dağıtıyor. Paranın ideolojisi olmuyor, maalesef."

            MHP Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek: "Takıntılar, saplantılar, herkese tepeden bakmalar derken... Şimdi birbirlerine girdiler... 'Siz abi-kardeşsiniz' diye seslenme boyutunu bile aştı olay...""Takıntılar, saplantılar, herkese tepeden bakmalar derken... Şimdi birbirlerine girdiler... 'Siz abi-kardeşsiniz' diye seslenme boyutunu bile aştı olay..."
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            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Yılmaz Özdil'in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?