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    • 14.06.2021 01:02
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    lideri kullanılmaya devam mı edilecek? 'de gözaltı muamması...

    Haber Müdürü ve Yazarı A Haber ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında organize lideri 'in nerede olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in saati ile 12.00'de 'nde gözaltına alındığını belirten Kurtuluş Tayiz, bu olay sonrası Peker'den haber alınamadığını da sözlerine ekledi. Nazif Karaman ise bu konuda resmi kaynaklarla yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede? Sedat Peker yakalandı mı? Haberin detayları...

    Suç örgütü lideri Sedat Peker'in gözaltı muamması

    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    SEDAT PEKER GERİ DÖNMEMİŞ

    Nazif Karaman sosyal medyada Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik ciddi bir gündemin olduğuna değinirken, "Sedat Peker ortada yok. Yakınlarından yapılan açıklamada nerede olduğunun belli olmadığı ifade ediliyor. Dubai polisi Sedat Peker'i davet etmiş. Sedat Peker de gönüllü olarak gitmiş. Ama geri dönmemiş. Kendisinden haber alınamadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

    RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA

    Resmi kaynaklarla görüştüğünü söyleyen Nazif Karaman, kaynaklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir operasyon düzenlemediğini ifade ettiklerini dile getirdi.

    "TÜRKİYE GİTTİ SEDAT PEKER'İ ALDI GELDİ" DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Konuya ilişkin konuşan Kurtuluş Tayiz ise "Türkiye gitti, aldı ve Sedat Peker'i getiriyor gibi bir durum söz konusu değil bu doğrulanmadı." ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE SAATİ İLE 12'DE GÖZALTINA ALINDI

        Kurtuluş Tayiz Sedat Peker'in Dubai'de Türkiye saati ile 12.00'de gözaltına alındığını ifade etti. Tayiz bu gözaltı sonrasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den haber alınamadığını da sözlerine ekledi.

        KAÇAK PEKER KONUŞTU

        Öte yandan Peker, sosyal medya hesabından öğlen vakitlerinde güvenlik görevlileri tarafından alındığını duyurdu. Firari Peker, BAE'nin misafiri olarak ülkede kaldığını sözlerine ekledi.

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