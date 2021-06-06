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    Plastik mafya kimler tarafından kullanılıyor? Dikkat çeken detay: 12 Ekim 2016, ...

    Suç örgütü lideri 'in mesnetsiz iddiaları canlı yayınında gazeteciler tarafından değerlendirildi. Başkan Erdoğan'a olan düşmanlıklarıyla bilinen farklı kesimlerin bir noktada buluştuğunun altını çizen gazeteciler, Sedat Peker'in kimler tarafından kullanıldığını da açıkladı. Peki, Peker'in yapacakları 2016'da kimler tarafından söylendi? İşte detaylar...

    Sedat Peker kimler tarafından kullanılıyor?

    A Haber'de suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesnetsiz iddialarını değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, olayların perde arkasını deşifre etti.

    PEKER'İ KİMLER GÜNDEMDE TUTUYOR?
    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, suç örgütü lideri Peker'in farklı kutuplarla birlikte saldırıya geçtiğini dile getirdi.



    Suç örgütü liderinin kimler tarafından gündemde tutulduğunu açıklayan Karaman, "Google'a Sedat Peker yazdığımda YouTube videoları yerine bakın neler çıkıyor. T24 almış videoyu koymuş. 2. sırada Nevşin Mengü ardından Ruşen Çakır, Halk TV, Tele1. Suç örgütü lideri Peker ile yan yana koyamacağın isimler nasıl oluyor da bunun sesi oluyor. Erdoğan düşmanlığı hepsini aynı noktada birleştiriyor." şeklinde konuştu.



    PEKER'İN YAPACAKLARI 2016'DA ABD'DE KİM TARAFINDAN SÖYLENDİ?
    Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz 5 yıllık çalışmanın detaylarını A Haber'de açıkladı.


        Michael Rubin

        Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tayiz, "Bu işi somutlaştırmamız gerekiyor. 12 Ekim 2016'da Pentagon danışmanı ve aynı zamanda FETÖ'nün şefi konumundaki Michael Rubin, Sedat Peker'i işaret etmişti. Diyor ki, 'Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de da bertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek'" ifadelerini kullandı.



        İşte Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli o yazısı

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