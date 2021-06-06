A Haber'de suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesnetsiz iddialarını değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, olayların perde arkasını deşifre etti.
PEKER'İ KİMLER GÜNDEMDE TUTUYOR?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, suç örgütü lideri Peker'in farklı kutuplarla birlikte saldırıya geçtiğini dile getirdi.
Suç örgütü liderinin kimler tarafından gündemde tutulduğunu açıklayan Karaman, "Google'a Sedat Peker yazdığımda YouTube videoları yerine bakın neler çıkıyor. T24 almış videoyu koymuş. 2. sırada Nevşin Mengü ardından Ruşen Çakır, Halk TV, Tele1. Suç örgütü lideri Peker ile yan yana koyamacağın isimler nasıl oluyor da bunun sesi oluyor. Erdoğan düşmanlığı hepsini aynı noktada birleştiriyor." şeklinde konuştu.
PEKER'İN YAPACAKLARI 2016'DA ABD'DE KİM TARAFINDAN SÖYLENDİ?
Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz 5 yıllık çalışmanın detaylarını A Haber'de açıkladı.