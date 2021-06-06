

Michael Rubin



Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tayiz, "Bu işi somutlaştırmamız gerekiyor. 12 Ekim 2016'da Pentagon danışmanı ve aynı zamanda FETÖ'nün şefi konumundaki Michael Rubin, Sedat Peker'i işaret etmişti. Diyor ki, 'Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de da bertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek'" ifadelerini kullandı.







İşte Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli o yazısı

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