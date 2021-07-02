Başkan Erdoğan'dan "darlandığınızda ne yapıyorsunuz" sorusuna güldüren cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı.
KARADENİZLİ GENCİN SORUSU SÖYLEŞİYE DAMGA VURDU
Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'a, "Bunca yıl devlet yönetiyorsunuz. Kolay iş değil. Ben daha çok bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum." sorusunu yöneltti.
Erdoğan ise gence "Sen Karadenizli misin?" diye sordu ve "Kelimeden anlıyorum görüyorsun." dedi.
"DARLANDIĞIMIZDA TORUNLARI ARIYORUM"