1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler, restoranlar kaça kadar açık? 22:00’den sonra yasak olacak mı?

1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler, restoranlar kaça kadar açık? Saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Ülke genelinde il fark etmeksizin uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bitip bitmediği merak ediliyor. Alınan yeni karar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulmuştu. Peki; 1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler restoranlar kaça kadar açık?