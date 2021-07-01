1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler, restoranlar kaça kadar açık? 22:00’den sonra yasak olacak mı?

1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler, restoranlar kaça kadar açık? Saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Ülke genelinde il fark etmeksizin uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bitip bitmediği merak ediliyor. Alınan yeni karar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulmuştu. Peki; 1 Temmuz bugün yasak var mı? Kafeler restoranlar kaça kadar açık?
1 TEMMUZ BUGÜN YASAK VAR MI?
1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sokak kısıtlamalarındaki son durum araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağının akıbeti belli oldu. 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.