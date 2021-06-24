Lütfü Türkkan'ın korumaları tarafından darp edilen Mustafa Uslu'dan Meral Akşener'e yalanlama: Ne ben arandım, ne de babam

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları tarafından darb edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu şimdi de İYİ Parti tarafından yalanlara alet edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırı ile ilgili soru üzerine, Lütfü Türkkan'ın gazeteciyi ve babasını arayarak özür dilediğini söyledi.
"Siz aileyi aradınız mı?" sorusu üzerine Akşener, "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var? İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı. Dövdüğü iddia ettiği kişi şuan itibariyle tutuklu" dedi.
"KİMSE ARAMADI"
İHA muhabiri Mustafa Uslu ve baba Salim Uslu ise henüz kendilerini kimsenin aramadığını söyleyerek, yapılan açıklamayı yalanladı.